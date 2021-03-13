СБУ грозит уголовным преследованием сотням украинских политиков

Служба безопасности Украины намерена вызвать на допрос каждого из депутатов Верховной рады VI созыва, который поддержал ратификацию харьковских соглашений 2010 года.

Служба безопасности Украины намерена вызвать на допрос каждого из депутатов Верховной рады VI созыва, который поддержал ратификацию харьковских соглашений 2010 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире одного из местных телеканалов.

"Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения. Депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им", — сообщил Данилов.

Харьковские соглашения между Россией и Украиной содержали условия пребывания российского Черноморского флота в Крыму. По словам Данилова, необходимо выяснить, как и почему стало возможным законодательное оформление данных соглашений, которые по сей день "наносят ущерб Украине", считает руководитель СНБО.