"Таких людей среди депутатов быть не должно": Милонов прокомментировал задержание Резника

Правоохранители задержали депутата ЗакСа Максима Резника на форуме "Муниципальная Россия" в Москве. Член ГД Виталий Милонов прокомментировал случившееся.

Правоохранители задержали депутата ЗакСа Максима Резника на форуме "Муниципальная Россия" в Москве. Член ГД Виталий Милонов прокомментировал случившееся.

Всех участников форума "Муниципальная Россия" обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Среди них оказался Резник, что не соответствует его статусу депутата, считает Милонов. Парламентарий уверен, что задержанный пытается замаскировать будущие сложности с законом под борьбу с ним, как с инакомыслящим, пишет Федеральное агентство новостей.

"Будучи пойманным в наркопритоне, Максим Львович (видимо по советам его старших хозяев), решился пуститься во все тяжкие для того, чтобы попытаться замаскировать возможные неприятности с законом, которые неминуемо его ожидают", — подчеркнул эксперт.

Резник скажет все, что угодно, чтобы "политизировать свою банальную уголовную историю", и таких людей среди депутатов быть не должно, отметил Милонов. Сейчас необходимо незамедлительно начать расследование, брать с задержанного объяснение в закрытом заседании, а также сдать тест в нарколаборатории, убежден член ГД.