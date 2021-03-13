Бездомные дворняги загрызли собаку на глазах у жителей Воронежа

Жуткий инцидент произошел у одного из домов на улице Танеева. Очевидцы на видео засняли инцидент с участием бездомных собак.

Жуткий инцидент произошел у одного из домов на улице Танеева. Очевидцы на видео засняли инцидент с участием бездомных собак.

Стая дворняг загрызла собаку. По словам местных жителей, они переживают, что теперь агрессивные питомцы могут напасть на детей. Одна из женщин уже оставила заявку на отлов безнадзорных псов.

"Но если приедут, то заберут их, стерилизуют, а потом выпустят сюда же", — отметила горожанка.

Бродячих животных в российских городах становится все больше. Иногда они нападают на и людей. Так, в феврале стая уличных собак набросилась на школьницу и повалила ее на землю. К счастью, девочку успели спасти прохожие.