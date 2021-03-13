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12:57   13 Марта 2021
Происшествия

Заморившие голодом ребенка любители спиртного пойдут под суд на Камчатке

Заморившие голодом ребенка любители спиртного пойдут под суд на Камчатке

Прокуратура утвердила обвинение в отношении родителей из Вилючинска. Они ответят за смерть младенца.

По версии правоохранителей, двое трехмесячных детей-близнецов в течение пяти дней находились без еды и присмотра. В тот момент, когда малыши остро нуждались в пище и гигиене, их родители распивали спиртное.

Истощенных детей обнаружила родственница отца. Она сразу же вызвала скорую, которая госпитализировала пострадавших в тяжелом состоянии. Выжить удалось только одну ребенку.

В отношении 35-летнего мужчины и 23-летней женщины возбуждено дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

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#ребенок #смерть #камчатка

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