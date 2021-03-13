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12:51   13 Марта 2021
Происшествия

Знакомство с блогершами в Махачкале закончилось дракой

Знакомство с блогершами в Махачкале закончилось дракой

Три девушки-блогеры стали участниками драки в торговом центре Махачкалы. По предварительным данным, потасовку спровоцировали незнакомые мужчины.

Об этой истории стало известно благодаря рассказам самих девушек, которые дали пояснения через Instagram. Они сообщили, что пришли в ТЦ ради съемок.

По предварительным данным, местные "звезды" вызвали интерес у молодежи, мужчины якобы хотели познакомиться. Однако все закончилось выяснением отношений и дракой.

Девушки, согласно опубликованным видео, падали на пол, но все равно вставали и давали отпор грубиянам. После инцидента на блогеров посыпались обвинения со стороны подписчиков. В частности, их упрекнули в нарушении правил поведения в общественных местах.

По словам самих участниц, мужчины им нахамили, отобрали телефон и вели себя как невоспитанные "бычары". Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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#драка #блогеры #махачкала

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