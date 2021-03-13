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12:50   13 Марта 2021
Политика

Александр Лукашенко заявил о доверии в отношениях Минска и Ватикана

Александр Лукашенко заявил о доверии в отношениях Минска и Ватикана

Уровень понимания между Ватиканом и Минском позволяет решать любые вопросы в доверительной атмосфере. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер поздравил папу римского Франциска с годовщиной Понтификата. По словам Лукашенко, диалог Минска и Ватикана всегда основывался на глубоком уважении и богатой истории.

"Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что достигнутый уровень понимания позволяет нам находить решения любых вопросов в атмосфере доверия", — говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что белорусский народ отстаивает ценности братства, такие как мир, уважение и справедливость. Республика всегда готова идти навстречу каждому, кто разделяет эти идеалы, подчеркнул он.

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#белоруссия #лукашенко #ватикан

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