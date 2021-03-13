Москва обеспечила свободное волеизъявление жителей Крыма в 2014 году, чтобы на полуострове не повторилась ситуация, которая сейчас наблюдается в Донбассе.

Москва обеспечила свободное волеизъявление жителей Крыма в 2014 году, чтобы на полуострове не повторилась ситуация, которая сейчас наблюдается в Донбассе.

С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, для избежания повторения Донбасса было принято решение об обеспечении свободного волеизъявления крымчан для воссоединения с РФ.

Жители Крыма провели законный референдум в 2014 году для воссоединения с Россией. Граждане выступили против политики киевского режима, который установился на Украине после государственного переворота.