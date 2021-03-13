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12:49   13 Марта 2021
Политика

Владимир Путин не хотел повторения Донбасса в Крыму

Владимир Путин не хотел повторения Донбасса в Крыму

Москва обеспечила свободное волеизъявление жителей Крыма в 2014 году, чтобы на полуострове не повторилась ситуация, которая сейчас наблюдается в Донбассе.

С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, для избежания повторения Донбасса было принято решение об обеспечении свободного волеизъявления крымчан для воссоединения с РФ.

Жители Крыма провели законный референдум в 2014 году для воссоединения с Россией. Граждане выступили против политики киевского режима, который установился на Украине после государственного переворота.

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#путин #донбасс #украина #крым

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