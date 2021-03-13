Похитивших сотрудника похоронного бюро вымогателей задержали в Уфе

Четверых жителей Уфы задержали по подозрению в похищении человека и вымогательстве, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

Четверых жителей Уфы задержали по подозрению в похищении человека и вымогательстве, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

По предварительным данным, в феврале прошлого года один из подозреваемых похитил ранее знакомого ему сотрудника салона ритуальных слуг.

Вместе с сообщниками они стали избивать мужчину, требуя передавать им ежемесячно около 100 тыс. рублей.

Потерпевшему пришлось согласиться на эти условия из-за страха за свою жизнь. После избиения он несколько недель лечился в больнице и обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемых задержали по горячим следам, в ходе обысков у них обнаружили девять единиц охотничьего и травматического оружия. Им предъявили обвинение по пунктам "а", "з" части 2 статьи 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и пункту "а", "в" части 3 статьи 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) УК РФ.