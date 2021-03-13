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12:37   13 Марта 2021
Политика

Представитель МИД РФ спрогнозировала ограничение работы IT-гигантов по всему миру

Представитель МИД РФ спрогнозировала ограничение работы IT-гигантов по всему миру

Цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Представитель Министерства иностранных дел России осудила американские IT-компании за блокировку российского контента в интернете.

Ранее стало известно, что в России может появиться собственный YouTube.

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