Представитель МИД РФ спрогнозировала ограничение работы IT-гигантов по всему миру

Цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Представитель Министерства иностранных дел России осудила американские IT-компании за блокировку российского контента в интернете.

Ранее стало известно, что в России может появиться собственный YouTube.