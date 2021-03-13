12:37 13 Марта 2021Политика
Представитель МИД РФ спрогнозировала ограничение работы IT-гигантов по всему миру
Цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Представитель Министерства иностранных дел России осудила американские IT-компании за блокировку российского контента в интернете.
Ранее стало известно, что в России может появиться собственный YouTube.