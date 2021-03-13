Лещенко прокомментировал запрет CAS исполнять "Катюшу" вместо гимна России

Певец Лев Лещенко назвал разъяснение CAS по поводу композиции "Катюша" безобразием и заявил, что российские спортсмены, выходя на пьедестал, должны напевать слова песни.

Певец Лев Лещенко назвал разъяснение CAS по поводу композиции "Катюша" безобразием и заявил, что российские спортсмены, выходя на пьедестал, должны напевать слова песни.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос ОКР на использование "Катюши" вместо гимна на Играх в Токио и Пекине. Причина такого решения не называется. Лещенко был возмущен этим решением. В разговоре с РИА Новости он назвал это безобразием.

"Я считаю, что наши спортсмены, которые будут восходить на пьедестал, должны наплевать и петь "Катюшу". Просто выучить слова и петь сами, чтобы это было показательно, потому что весь мир прекрасно знает "Катюшу", может быть, даже больше гимна", — заявил певец.

CAS ранее на два года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Государственный гимн также находится под запретом. Поэтому Олимпийский комитет России предложил включать на Играх в Токио песню "Катюша".