Британские СМИ сообщили о планах Лондона направить 111 млрд долларов на укрепление армии

Власти Великобритании планируют направить порядка 111,3 млрд долларов на модернизацию и укрепление вооруженных сил в ближайшие четыре года.

Власти Великобритании планируют направить порядка 111,3 млрд долларов на модернизацию и укрепление вооруженных сил в ближайшие четыре года.

В рамках адаптации к современным условиям боевых действий правительство Великобритании рассматривает возможность модернизации имеющегося в своем распоряжении вооружения, включая усовершенствование основного танка сухопутных войск Challenger 2. Об этом информирует британская газета The Daily Telegraph.

Согласно информации, Лондон также намерен перейти к наращиванию числа ядерных боезарядов у себя в арсенале. На текущий момент британские власти имеют в распоряжении около 180 ядерных боеголовок.

В СМИ подчеркнули, что Лондон готов наращивать свой ядерный потенциал в первую очередь "из-за опасения расширения ядерного арсенала Китая". Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило, что правительство также приняло решение обновить систему баллистических ракет Trident, которой оснащены подводные лодки класса Vanguard.