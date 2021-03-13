Назван лучший фильм престижной французской кинопремии "Сезар"
Картина режиссера Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться" получила приз кинопремии Франции "Сезар" как лучший фильм года.
Детище Дюпонтеля получило награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий", жюри также отметило работу оператора и игру актера второго плана Николя Марье. По сюжету, неизлечимо больная француженка Сюзи решает найти своего сына, которого она бросила еще в юности. Ей помогают офисный сотрудник Джей Би и абсолютно слепой мистер Блин.
Ради своего ребенка женщина решается на отчаянный поступок — похищение человека. Но ее планам мешает жандармерия, которая видит в Джей Би угрозу, а Сюзи считает его пособницей. В главных ролях снялись Виржини Эфира, Альбер Дюпонтель, Жакки Берруайе, Николя Марье и другие звезды французского кино.