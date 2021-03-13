Назван лучший фильм престижной французской кинопремии "Сезар"

Картина режиссера Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться" получила приз кинопремии Франции "Сезар" как лучший фильм года.

Картина режиссера Альбера Дюпонтеля "Счастливо оставаться" получила приз кинопремии Франции "Сезар" как лучший фильм года.

Детище Дюпонтеля получило награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий", жюри также отметило работу оператора и игру актера второго плана Николя Марье. По сюжету, неизлечимо больная француженка Сюзи решает найти своего сына, которого она бросила еще в юности. Ей помогают офисный сотрудник Джей Би и абсолютно слепой мистер Блин.

Ради своего ребенка женщина решается на отчаянный поступок — похищение человека. Но ее планам мешает жандармерия, которая видит в Джей Би угрозу, а Сюзи считает его пособницей. В главных ролях снялись Виржини Эфира, Альбер Дюпонтель, Жакки Берруайе, Николя Марье и другие звезды французского кино.