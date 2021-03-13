Десятки человек эвакуировали из горевшего ТЦ в Сыктывкаре

Возгорание произошло в павильоне на втором этаже торгового центра "Народный" в столице Республики Коми. ЧП обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло в павильоне на втором этаже торгового центра "Народный" в столице Республики Коми. ЧП обошлось без пострадавших.

Спасатели эвакуировали 40 человек из горящего здания, сообщает РИА Новости. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую утром. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили очаг возгорания на втором этаже торгового комплекса. Из окон помещения клубами валил черный дым, практически все павильоны на этаже выгорели.

Пожарно-спасательные подразделения Сыктывкарского гарнизона в составе 19 единиц техники и 58 человек под руководством начальника МЧС России по региону Алексея Пархомовича продолжают работать на месте происшествия. Площадь возгорания составляет 80 кв. метров. Причины ЧП выясняются.