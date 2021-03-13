Миротворцы ВС РФ обезвредили свыше 25 тысяч взрывоопасных предметов в НКР

Военнослужащие развернутого в Нагорном Карабахе миротворческого контингента ВС РФ за время своей миссии обнаружили и уничтожили более 25 тысяч взрывоопасных предметов.

Военнослужащие развернутого в Нагорном Карабахе миротворческого контингента ВС РФ за время своей миссии обнаружили и уничтожили более 25 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Перепелкин. По его словам, с ноября 2020 года российские военные проверили более 500 километров дорог, тем самым обеспечив безопасное движение по ним автомобильного транспорта. Подразделениями ВС РФ обследованы 1586 зданий, строений и сооружений.

Перепелкин отметил, что российские миротворцы продолжают обеспечивать движение автомобильных колонн по территории НКР и способствуют возвращению беженцев, ранее покинувших данный регион. Только с 5 марта обеспечено движение 14 автоколонн через Лачинский коридор и четырех колонн по маршруту Шуша — Красный базар — Каджар, подчеркнул официальный представитель российского миротворческого контингента.