Правоохранители задержали в Москве журналиста Кара-Мурзу

Журналиста Владимира Кара-Мурзу задержали вместе с депутатом ЗакСа Максимом Резником. Сейчас они ожидают в автозаке поездки в отделение полиции.

Журналиста Владимира Кара-Мурзу задержали вместе с депутатом ЗакСа Максимом Резником. Сейчас они ожидают в автозаке поездки в отделение полиции.

Правоохранители провели задержания на форуме независимых депутатов "Муниципальная Россия". По версии следствия, мероприятие организовано членами нежелательной организации.

Среди задержанных находятся директор "Открытки" и координатор "Объединенных Демократов" Андрей Пивоваров, координатор "Открытки" Татьяна Усманова и др.

Генеральная прокуратура в 2017 году признала организацию "Открытая Россия" нежелательной организацией.

Петербургский депутат Максим Резник был задержан вместе с участниками форума "Муниципальная Россия". Ранее он был замечен в употреблении наркотических веществ.