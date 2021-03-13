Главу "Открытой России" Пивоварова задержали в Москве

Директора признанной в России нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали московские сотрудники полиции.

Директора признанной в России нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали московские сотрудники полиции.

Задержания были произведены в столице России во время форума независимых депутатов "Муниципальная Россия". Правоохранители России объяснили, что мероприятия организовано нежелательной организацией. Известно, что "Открытая Россия" получила такой статус по решению Генпрокуратуры РФ в 2017 году.

В числе задержанных значатся Андрей Пивоваров, координатор организации Татьяна Усманова, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина, Илья Яшин, Евгений Ройзман и другие. Их обвинят в сотрудничестве с нежелательной организацией в соответствии со ст. 20.33 КоАП.

Вместе с ними задержан и петербургский парламентарий Максим Резник. Информацией об этом поделился источник Федерального агентства новостей.