Названы регионы России с наибольшим ростом преступности

Генеральная прокуратура РФ составила рейтинг регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности.

Генеральная прокуратура РФ составила рейтинг регионов страны с наиболее высоким уровнем преступности.

Городом с наиболее высоким показателем преступности оказался Севастополь. В нем на 100 тыс. населения преступность возросла на 44%. В тройку самых криминальных регионов России также вошли Петербург и Ленинградская область. Такую информацию предоставил портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

"В прошлом году в Республике Крым преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где рост преступности составил 26%, и третье — Ленобласть (12,8%)", — сказано в сообщении.

В пятерку самых "криминальных" регионов также вошла Республика Алтай (здесь уровень преступности составил 11,6%) и Костромская область. Не менее "опасными" признаны и Калужская и Псковская области. В них уровень преступности составил 10%.

Согласно статистике за прошлый год, в столице России уровень преступности вырос на 3,2%. На данный момент Москва занимает 32-е место в рейтинге регионов. При этом в 35 субъектах криминогенная обстановка улучшилась. Среди регионов-лидеров по этому показателю Чечня (минус 16,9%), Северная Осетия — Алания (минус 15%) и Адыгея (минус 12,4%).