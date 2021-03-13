Эндокринолог рассказал о способах избавления от "пивного" живота

Способы избавиться от "пивного" живота назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Соблюдая несколько простых правил, можно контролировать свое здоровье, считает врач.

Способы избавиться от "пивного" живота назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Соблюдая несколько простых правил, можно контролировать свое здоровье, считает врач.

Первый шаг к избавлению от висцерального жира в районе талии — это отказ от алкоголя. Также нужно сходить к эндокринологу, можно уже с готовыми анализами на гормоны.

Физическая активность — это ключевой момент в избавлении от большого живота. Необходимо приседать и отжиматься, считает врач. Пешие прогулки минимум 40 минут в день благотворно скажутся на всем организме.

Правильный режим питания — третий шаг в избавлении от "пивного" живота. Из рациона необходимо исключить булки, пиццу, майонез, подытожила Павлова.

Образованию висцерального жира в районе талии способствует и курение, считают диетологи. Отказ от курения поможет избавиться от этой проблемы, сообщает телеканал "360".