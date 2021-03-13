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11:42   13 Марта 2021
Общество

Народный артист РФ Рахимов скончался в 83 года

Народный артист РФ Рахимов скончался в 83 года

Певец и народный артист России Стахан Рахимов скончался в возрасте 83 лет в Москве, сообщили в "Москонцерт Холл".

Известно, что артист на протяжении последнего времени болел и плохо себя чувствовал. Информацией о кончине Стахана Рахимова поделился заведующий структурным подразделением концертного зала "Москонцерт Холл" Валерий Корн в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дует уже в другом измерении", — написал он.

Рахимову было 83 года. Он удостоился звания "Народного артиста Российской Федерации" в 2002 году. Родился в 1937 году в Андижане.

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