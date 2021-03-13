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11:40   13 Марта 2021
Политика

Скандальный парламентарий Максим Резник был задержан на форуме в Москве

Скандальный парламентарий Максим Резник был задержан на форуме в Москве

Парламентарий петербургского ЗакСа Максим Резник был задержан в столице РФ вместе с участниками форума "Муниципальная Россия".

Как стало известно ранее, сотрудники правоохранительных органов встретили Резника в квартире, где позже были обнаружены наркотические вещества.

Однако депутат воспользовался своим статусом и скрылся от полицейских. Еще один задержанный в квартире мужчина позже рассказал, что все вещества принадлежат самому Резнику.

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