11:40 13 Марта 2021Политика
Скандальный парламентарий Максим Резник был задержан на форуме в Москве
Парламентарий петербургского ЗакСа Максим Резник был задержан в столице РФ вместе с участниками форума "Муниципальная Россия".
Парламентарий петербургского ЗакСа Максим Резник был задержан в столице РФ вместе с участниками форума "Муниципальная Россия".
Как стало известно ранее, сотрудники правоохранительных органов встретили Резника в квартире, где позже были обнаружены наркотические вещества.
Однако депутат воспользовался своим статусом и скрылся от полицейских. Еще один задержанный в квартире мужчина позже рассказал, что все вещества принадлежат самому Резнику.