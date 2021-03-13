Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей Петербурга может сформироваться к августу

Сроки вероятного формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у жителей Санкт-Петербурга отодвинулись к началу августа.

Сроки вероятного формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у жителей Санкт-Петербурга отодвинулись к началу августа.

Об этом сообщили в Смольном. Необходимо, чтобы сделали прививки не менее 1,2 млн петербуржцев. Ранее в городской администрации предполагали, что это произойдет к июлю.

Однако в последние дни скорость вакцинации в городе замедлилась. Если она и дальше будет проходить такими темпами, то коллективный иммунитет сформируется примерно через 5 месяцев, то есть в августе, считают в Смольном.

Чтобы пережить весну, известный врач Александр Мясников посоветовал "не брать ничего в голову, не думать о прошлом, не переживать о будущем". Об этом сообщает телеканал "360".