11:39 13 Марта 2021Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей Петербурга может сформироваться к августу
Сроки вероятного формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у жителей Санкт-Петербурга отодвинулись к началу августа.
Сроки вероятного формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у жителей Санкт-Петербурга отодвинулись к началу августа.
Об этом сообщили в Смольном. Необходимо, чтобы сделали прививки не менее 1,2 млн петербуржцев. Ранее в городской администрации предполагали, что это произойдет к июлю.
Однако в последние дни скорость вакцинации в городе замедлилась. Если она и дальше будет проходить такими темпами, то коллективный иммунитет сформируется примерно через 5 месяцев, то есть в августе, считают в Смольном.
Чтобы пережить весну, известный врач Александр Мясников посоветовал "не брать ничего в голову, не думать о прошлом, не переживать о будущем". Об этом сообщает телеканал "360".