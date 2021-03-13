Полиция пресекла продажу наркотиков через интернет-магазин в Кудрово

Распространявших наркотики мужчин задержали во Всеволожском районе. У них нашли по 15 свертков с запрещенным веществом.

Распространявших наркотики мужчин задержали во Всеволожском районе. У них нашли по 15 свертков с запрещенным веществом.

Злоумышленников поймали 10 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной версии, два молодых человека в ноябре прошлого года организовали интернет-магазин в даркнете. Через него они продавали наркотики, покупатели получали товар через закладки.

Двое парней 20 лет и 21 года приехали из одного из сопредельных государств и жили на Английской улице в Кудрово. По версии оперативников, подозреваемые прятали закладки на разных этажах в подъезде многоквартирного дома.

Во время личного досмотра у каждого из них нашли по 15 замотанных в изоленту свертков. В подвале же здания нашли схрон с 578,37 грамма наркотика.

Выяснилось, что эта группа причастна к трем уголовным делам, ранее возбужденным за незаконный оборот наркотических средств уголовным делам. В настоящее время молодые люди находятся под арестом. Расследование уголовного дела продолжается.