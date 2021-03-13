Google и Facebook призвали платить налоги в России после критики в МИД РФ

Американские интернет-платформы пошли вразнос, отметила Мария Захарова.

Цензура неугодных материалов в американских соцсетях спровоцирует ограничения их деятельности по всему миру, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом дипломат написала в Facebook после очередных попыток интернет-монополий из США заблокировать русскоязычный контент, связанный со скорой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Google ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». Затем Instagram, принадлежащий компании Facebook, частично заблокировал телеканал «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым»), лишив его возможности размещать тексты под фотографиями.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — отметила Захарова.

Цель Вашингтона очевидна, отмечает представитель МИД: это использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах.

Американо-украинская цензура

Крымская и украинская тематика для модераторов американских соцсетей по сей день весьма чувствительна. Так в канун 8 марта Facebook заблокировал статьи российских СМИ о задержании в Воронеже радикалов из украинской экстремистской организации, пометив ложными материалы РБК, ТАСС, РИА Новости, Russia Today, «Комсомольской правды», «Взгляда», НТВ и радио Sputnik.

Компания в своих действиях опиралась на «экспертизу» украинского сайта StopFake, который утверждает, что задержанные в Воронеже правые экстремисты не связаны с неонацистами Украины. При этом в официальном пресс-релизе ФСБ речь идет о сторонниках конкретной «украинской молодежной радикальной группы».

Эксперты подчеркивали, что модераторами в русскоязычном сегменте Facebook работают преимущественно выходцы из Украины, которые действуют в интересах украинских властей и не гнушаются пользоваться своими полномочиями для цензуры.

Twitter пал первым

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter после отказа соцсети выполнить требования регулятора и удалить более 3 тысяч противоправных материалов. В числе них оказались приглашения участвовать в несогласованных митингах и призывы к суициду, распространяемые среди несовершеннолетних. Роскомнадзор назвал бездействие сервиса «демонстративным игнорированием»: с 2017 года ведомство направило в головной офис Twitter более 28 тысяч требований к удалению противозаконных ссылок и публикаций. Все они остались без внимания.

Характерно, что удаление контента — не единственное требование, игнорируемое американскими интернет-платформами. Так Twitter и Facebook не исполняют законодательство РФ о хранении персональных данных россиян на российских серверах (личная информация граждан РФ хранится в США и других странах), а также избегают юридического присутствия в России. По сей день в стране нет представительств этих компаний, несмотря на то, что корпорации из США зарабатывают миллиарды долларов на российских пользователях.

Наказывать американские корпорации за игнорирование суверенного законодательства необходимо рублем, полагает публицист и общественный деятель Эрнест Макаренко. Но еще важнее создавать достойную отечественную альтернативу соцсетям из США, подчеркивает он. Тогда жесткие меры в отношении иностранных платформ, вплоть до их блокировки, не будут болезненно восприниматься российскими пользователями.

«Американские IT-гиганты зарабатывают колоссальные деньги на территории РФ, но ничего не платят. Надо заставить их жить по российским законам, соблюдать наши интересы в информационном пространстве и платить налоги за все рекламные кампании в России. Захотят получать прибыль здесь — пойдут на это, не захотят — надо заблокировать их и все. Ничего, переживем. Это будет стимулом для наших государственных и частных служб, которые занимаются интернетом, создать свои полноценные и комфортные для россиян соцсети», — поделился мнением Макаренко в комментарии «Политике Сегодня».

Популярные в России и на постсоветском пространстве социальные сети вроде «ВКонтакте» или «Одноклассников» пока не превзошли по функционалу западные аналоги, сетует публицист. А с сервисами, подобными YouTube, в стране проблема — номинально они есть, но это «жалкое подобие, совершенно стыдное для нашей державы», говорит Макаренко. Но потенциал в создании интернет-платформ у России огромный.

«Можно было бы сделать реальный живой сервис, не только интересный для наших граждан, но и интересный для всего русского мира, а также для европейских стран и не только. Нам нужно делать свои конкурентные соцсети и жестче вести себя с американскими IT-корпорациями. Это инструмент мощнейшего информационного давления на Россию», — отметил публицист.

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