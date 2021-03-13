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11:06   13 Марта 2021
Общество

Оперштаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в России

Оперштаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в России

Менее 10 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки. Такие данные предоставил оперативный штаб 13 марта.

У 12,9% новых пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции. В Москве коронавирусом заболели еще 1600 человек, а в Петербурге — 943. В Московской области выявлено 609 случаев COVID-19. В Нижегородской области — 367. В Самарской области зафиксировано 246 новых случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в России скончались 475 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели еще 12 868 человек. Всего за сутки в России выявили 9908 новых случаев коронавируса.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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