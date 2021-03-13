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10:59   13 Марта 2021
Политика

МИД РФ раскритиковал американские IT-компании за блокировку контента

МИД РФ раскритиковал американские IT-компании за блокировку контента

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало решение американских IT-компаний блокировать контент из России.

В ведомстве отметили, что сейчас платформы пошли вразнос. IT-компании достигли смыслового и технологического тупика.

Американские платформы блокируют российский контент, чтобы использовать информационно-технологические возможности для нечестной конкуренции, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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#россия #сша #it-компания

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