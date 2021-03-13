10:59 13 Марта 2021Политика
МИД РФ раскритиковал американские IT-компании за блокировку контента
Министерство иностранных дел РФ раскритиковало решение американских IT-компаний блокировать контент из России.
Министерство иностранных дел РФ раскритиковало решение американских IT-компаний блокировать контент из России.
В ведомстве отметили, что сейчас платформы пошли вразнос. IT-компании достигли смыслового и технологического тупика.
Американские платформы блокируют российский контент, чтобы использовать информационно-технологические возможности для нечестной конкуренции, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.