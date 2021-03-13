МИД РФ раскритиковал американские IT-компании за блокировку контента

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало решение американских IT-компаний блокировать контент из России.

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало решение американских IT-компаний блокировать контент из России.

В ведомстве отметили, что сейчас платформы пошли вразнос. IT-компании достигли смыслового и технологического тупика.

Американские платформы блокируют российский контент, чтобы использовать информационно-технологические возможности для нечестной конкуренции, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.