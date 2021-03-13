Запрет CAS на "Катюшу" вызвал недоумение в Госдуме РФ

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использовать песню "Катюша" как замену гимна страны на Олимпийских играх является странным, заявил депутат ГД Дмитрий Свищев.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использовать песню "Катюша" как замену гимна страны на Олимпийских играх является странным, заявил депутат ГД Дмитрий Свищев.

Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынуждены до декабря 2022 года выступать на международных соревнованиях без национального гимна. Олимпийский комитет России (ОКР) предложил использовать на играх "Катюшу", однако CAS отклонил инициативу.

"Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке", — заметил Свищев в беседе с ТАСС.

Парламентарий считает, что решение Спортивного арбитражного суда является не последним выпадом в сторону России.