Американский суд поставил под сомнение позицию Пентагона по Xiaomi

Американский федеральный суд решил снять санкции администрации США, связанные с инвестициями в технологическую компанию Китая Xiaomi, информирует Wall Street Journal.

Американский федеральный суд решил снять санкции администрации США, связанные с инвестициями в технологическую компанию Китая Xiaomi, информирует Wall Street Journal.

Федеральный судья Рудольф Контрерас, вынося решение по указанному делу, заявил о сомнительной позиции Пентагона о введении ограничений в отношении китайской компании из-за предполагаемого сотрудничества с силовыми структурами КНР. В документах, которые ранее предоставили в суд, не нашлось убедительных доказательств такого сотрудничества, сказал судья.

Рудольф Контрерас добавил, что Xiaomi является публичной фирмой, которая производит товары для гражданского использования и не контактирует с другими китайскими структурами.