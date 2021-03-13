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10:41   13 Марта 2021
Политика

Американский суд поставил под сомнение позицию Пентагона по Xiaomi

Американский суд поставил под сомнение позицию Пентагона по Xiaomi

Американский федеральный суд решил снять санкции администрации США, связанные с инвестициями в технологическую компанию Китая Xiaomi, информирует Wall Street Journal.

Федеральный судья Рудольф Контрерас, вынося решение по указанному делу, заявил о сомнительной позиции Пентагона о введении ограничений в отношении китайской компании из-за предполагаемого сотрудничества с силовыми структурами КНР. В документах, которые ранее предоставили в суд, не нашлось убедительных доказательств такого сотрудничества, сказал судья.

Рудольф Контрерас добавил, что Xiaomi является публичной фирмой, которая производит товары для гражданского использования и не контактирует с другими китайскими структурами.

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#сша #санкции #xiaomi

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