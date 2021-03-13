Эрмитаж сообщил о смерти известного искусствоведа Татьяны Кустодиевой

Заслуженный работник культуры Татьяна Кустодиева скончалась на 88-м году жизни.

Заслуженный работник культуры Татьяна Кустодиева скончалась на 88-м году жизни.

Сведений о том, что стало причиной смерти хранительницы шедевров Леонардо да Винчи, пока нет. Ее семья позднее сообщит о времени и месте проведения похорон, передает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Кустодиева посвятила работе в музее более 60 лет. Она опубликовала десятки статей по итальянской живописи ХIII – ХVI веков, изучая работы деятелей искусства того периода. Также она была внучкой знаменитого советского портретиста Бориса Кустодиева.