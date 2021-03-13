Мошенники 65 раз за сутки позвонили забайкальцу и украли 230 тыс. рублей

Житель Карымского района потерял сотни тысяч рублей. За сутки он получил 65 звонков от "сотрудников полиции" и выполнил все требования аферистов.

Житель Карымского района потерял сотни тысяч рублей. За сутки он получил 65 звонков от "сотрудников полиции" и выполнил все требования аферистов.

Злоумышленники проявили невероятную настойчивость в попытках снять с банковской карты забайкальца денежные средства. Они совершили десятки звонков на его номер за один день, в итоге мужчина перевел им 230 тыс. рублей, сообщили в Управлении МВД России по региону.

При этом у потерпевшего отображались на экране телефона разные номера с кодом Москвы. Мошенники вынудили жертву сообщить конфиденциальные данные якобы для защиты денег. Помимо того, что житель края перевел сотни тысяч рублей, воры взяли на имя жертвы кредит на 120 тыс. рублей. По факту случившегося проводится проверка.