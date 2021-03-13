ВСУ обстреляли из гранатометов пригород Донецка

Северная окраина Донецка подверглась очередному обстрелу подразделений ВСУ, на этот раз с использованием подствольных гранатометов.

Северная окраина Донецка подверглась очередному обстрелу подразделений ВСУ, на этот раз с использованием подствольных гранатометов.

Об этом сообщили официальные представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески — Донецк, "Вольво-центр", выпущено пять гранат из подствольного гранатомета", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Населенный пункт Пески на протяжении нескольких последних лет контролируется подразделениями ВСУ. Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения ДНР в результате обстрела из гранатомета пока не поступало.