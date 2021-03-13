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10:28   13 Марта 2021
Армия

ВСУ обстреляли из гранатометов пригород Донецка

ВСУ обстреляли из гранатометов пригород Донецка

Северная окраина Донецка подверглась очередному обстрелу подразделений ВСУ, на этот раз с использованием подствольных гранатометов.

Об этом сообщили официальные представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески — Донецк, "Вольво-центр", выпущено пять гранат из подствольного гранатомета", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Населенный пункт Пески на протяжении нескольких последних лет контролируется подразделениями ВСУ. Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения ДНР в результате обстрела из гранатомета пока не поступало.

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#всу #днр #обстрелы

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