Рост коммунальных платежей на Украине бьет рекорды

Политолог Погребинский объяснил, как киевские власти ухудшают свое положение.

Госстат Украины опубликовал данные о коммунальных платежах, начисленных и оплаченных населением Украины в январе 2021 года. По росту цен на «коммуналку» страна побила три исторических рекорда.

За первый месяц текущего года украинцам начислили к оплате максимальные за всю историю страны 38,8 миллиарда гривен. Годом ранее сумма была на 31,6% меньше и составляла 23,4 миллиарда гривен. Самая большая сумма, заплаченная украинцами за коммунальные услуги, также отметилась в январе: 23,9 миллиарда гривен. При этом задолженность населения по ЖКХ беспрецедентно высокая — 81 миллиард гривен.

Такая тенденция демонстрирует антисоциальную направленность тарифной политики нынешних украинских властей, которые, несмотря на достаточную добычу собственного газа и его высокие запасы в стране, установили тарифы, в 2–2,5 раза превышающие себестоимость добычи сырья, отметил политолог Михаил Погребинский в своем Telegram-канале.

«Зе-власть категорически не справляется с экономическим управлением страной, доходы бюджета падают, а его дефицит растет. Чтобы компенсировать потери, власть повышает прямые налоги, акцизы и непрямые налоги, в первую очередь, коммунальные платежи», — заявил Погребинский.

По данным Госстата Украины, с прошлого февраля коммунальные тарифы в государстве выросли на 18,6%, а тарифы на газ были подняты на 44,6%.

Резкий рост коммунальных платежей, сопровождаемый взлетом цен на продукты питания, формирует социальную напряженность в украинском обществе, предупреждает Погребинский. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проводимого с 23 февраля по 1 марта, 81,9% населения считают, что власть не справилась с обещанным снижением коммунальных тарифов.

«Нынешняя власть нарушила общественный договор по тарифам дважды: пообещав в декабре 2019-го снизить коммунальные тарифы на зиму 20/21»почти вдвое», а реально подняв их на 18,6%. И уже в этом году, пообещав снизить тарифы на газ на 20%, а реально снизив всего на 6,6%. Такие публичные и циничные нарушения властью собственных обещаний формируют весьма скептическое отношение к ней народа», — отмечает политолог.

Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал инвестиционную политику властей Украины. Он отметил, что иностранные компании не желают инвестировать в страну из-за того, что у чиновников Украины «есть четкая репутация кидалова». Подробнее читайте в нашей статье.