Забайкальские пенсионеры погибли в пожаре из-за неисправности печи

Два пожилых человека стали жертвами ЧП в частном доме в селе Николаевском Улетовского района. По факту случившегося проводится проверка.

Два пожилых человека стали жертвами ЧП в частном доме в селе Николаевском Улетовского района. По факту случившегося проводится проверка.

Возгорание произошло из-за неисправной работы отопительного оборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую рано утром. Спустя две минуты на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Огонь к этому времени бушевал на территории всего дома. Жертвами ЧП стали 83-летняя женщина и 84-летний мужчина. Пенсионерку обнаружили во время тушения пламени, а ее пожилого сожителя — при разборе сгоревших конструкций. Пламя потушили менее чем за полчаса, однако дом к этому времени был полностью уничтожен огнем.