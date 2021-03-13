10:10 13 Марта 2021Происшествия
Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре на северо-западе Москвы
Один человек пострадал и один погиб при пожаре в доме на набережной Новикова-Прибоя в Москве. Об этом информирует городской главк МЧС.
Один человек пострадал и один погиб при пожаре в доме на набережной Новикова-Прибоя в Москве. Об этом информирует городской главк МЧС.
Возгорание произошло на шестом этаже здания, расположенного по адресу: набережная Новикова-Прибоя, 9. Пожар распространился на балконы седьмого и восьмого этажей.
Сообщение о возгорании поступило в 7:35. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение к 8:31.
Сотрудники МЧС эвакуировали 14 жильцов дома, из которых четверо — дети. Огнем было охвачено 50 квадратных метров. В 08:49 пожар был полностью потушен.