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10:10   13 Марта 2021
Происшествия

Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек пострадал и один погиб при пожаре в доме на набережной Новикова-Прибоя в Москве. Об этом информирует городской главк МЧС.

Возгорание произошло на шестом этаже здания, расположенного по адресу: набережная Новикова-Прибоя, 9. Пожар распространился на балконы седьмого и восьмого этажей.

Сообщение о возгорании поступило в 7:35. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение к 8:31.

Сотрудники МЧС эвакуировали 14 жильцов дома, из которых четверо — дети. Огнем было охвачено 50 квадратных метров. В 08:49 пожар был полностью потушен.

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#москва #пожар #набережная

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