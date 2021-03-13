Ученые из РФ создали первый клеточный препарат для восстановления коленного хряща

Первый биомедицинский клеточный продукт для восстановления коленного хряща создали в России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первый биомедицинский клеточный продукт для восстановления коленного хряща создали в России, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Разработка позволит заменить поврежденную ткань хряща без травматичного эндопротезирования колена. Сотрудники Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ уже провели первый этап анализа препарата и выдали разрешение на его клинические исследования, обратил особое внимание министр.

Процедура безболезненного восстановления коленного хряща в скором будущем будет доступна многим россиянам. Разработчики первыми в стране подали клеточный продукт на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом.