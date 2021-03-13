Atlantic Council (США): Зеленский пытается подружиться с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться неравнодушием американского лидера Джо Байдена, чтобы с его помощью надавить на МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться неравнодушием американского лидера Джо Байдена, чтобы с его помощью надавить на МВФ.

После правления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа украинское правительство надеется наладить отношения с США при новом президенте.

С момента, как Джо Байден вступил в должность, Владимир Зеленский предпринял несколько шагов, чтобы добиться расположения Белого дома. Он наложил запрет на оппозиционные телеканалы, ввел санкции против депутата Виктора Медведчука. Украинский лидер пытается укрепить сотрудничество с Байденом, чтобы получить новый транш от Международного валютного фонда.

Однако автор материала в Atlantic Council сомневается, что Зеленский такими шагами сможет добиться помощи от США.