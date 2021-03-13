Водитель ВАЗа погиб при столкновении со снегоуборочным КамАЗом в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-255 “Сибирь”. По данным полиции, "семерка" вылетела на встречную полосу и столкнулась с коммунальной техникой.

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-255 “Сибирь”. По данным полиции, "семерка" вылетела на встречную полосу и столкнулась с коммунальной техникой.

Причины, по которым 55-летний мужчина оказался на "встречке", пока не установлены, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. В результате столкновения с грузовым автомобилем водитель легковушки погиб. По предварительным данным, в это время КамАЗ чистил дорогу от снега.

За рулем грузовика находился 47-летний мужчина, он не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, они выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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