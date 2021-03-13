9:41 13 Марта 2021Общество
Более половины российских компаний решили оставить работников на удаленке
Около 85% компаний, которые арендуют офисы, хотят сохранить удаленный формат работы для некоторых своих сотрудников.
Около 85% компаний, которые арендуют офисы, хотят сохранить удаленный формат работы для некоторых своих сотрудников.
Более половины опрошенных компаний (64%) стали сомневаться в надобности аренды большого офиса с рабочими местами для каждого работника и решили в течение двух-трех лет уменьшить площадь. Из-за этого на рынке станут свободными порядка 30% – 40% площадей. Об это свидетельствует опрос компании CBRE, передает "Коммерсантъ".
С 1 апреля в России отменят обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленку. Такое требование станет лишь рекомендацией, а за пожилыми сотрудниками сохранится приоритетность при переводе на удаленный формат.