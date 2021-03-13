Управляемые ракеты Х-38 установят на борт российского беспилотника "Гром"

Управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — земля" будут установлены на борту скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром".

Управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — земля" будут установлены на борту скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром".

Ракеты модели Х-38 имеют модульную конструкцию. В зависимости от задач снаряд может быть оснащен одной из четырех головок самонаведения. Специалисты разработали несколько типов боевых частей, среди которых проникающая и осколочно-фугасная. Об этом сообщает ТАСС.

Компания "Кронштадт" рассказала, что "Гром" способен нести четыре ракеты общей массой 1,3 тонны на дальность 800 км. Однако кроме Х-38 БПЛА может применить авиационную управляемую ракету "изделие 85" и управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.