Диетолог раскрыл секрет быстрого похудения с помощью известной закуски

Желающим похудеть к лету помогут отруби, рассказал доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Стремящимся похудеть к лету помогут отруби, рассказал доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков. Запитая водой горсть отрубей поможет желающим быстро сбросить вес не переедать во время основных приемов пищи.

«Отруби — это палочка зерна, совершенно натуральный продукт. Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать», — сообщил профессор Ковальков в прямой трансляции на YouTube-канале.

Есть два раза в день, не считая небольших перекусов в интервальный промежуток, это нормальная практика, отметил Ковальков. Диетолог поделился, что и сам придерживается такого типа питания.

Что же касается любимого многими меда, его врач советует принимать с чаем «как лекарство»: две ложки на стакан. При этом каждый вид меда имеет свой целебный эффект, утверждает он.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург советовал чувствительным к кофеину людям отказаться от чая. Увы, традиционный напиток плавно повышает давление из-за теина — разновидности чайного кофеина. Так отказ от чая поможет избежать вероятных скачков давления, полагает медик.