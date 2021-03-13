Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:58   13 Марта 2021
Весь мир

"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о знакомстве с Юрием Гагариным

"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о знакомстве с Юрием Гагариным

Королева Великобритании Елизавета II рассказала участникам научного форума о личном знакомстве с первым космонавтом Юрием Гагариным, когда тот приезжал в Лондон. 

Королева по видеосвязи приняла участие в конференции Sky At Night. Во время эфира британский ученый - космолог, почетный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок рассказала, что родилась 9 марта  — в один день с Юрием Гагариным. Именно пример советского космонавта, по словам Адерин-Покок, помог ей определиться с выбором дела жизни.  

«Мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» — задала вопрос ученый королеве. 

«Русским», — тут же ответила Елизавета II, развеселив собравшихся. 

Королева вспомнила, что Гагарин не говорил по-английски, а тот факт, что он был первым человеком в космосе, делал его «особенно очаровательным». Она также отметила мужественность Гагарина, потому что страшно быть первопроходцем в космосе, не зная, чем закончится путешествие. 

Юрий Гагарин посетил Великобританию в июле 1961 года. Он встречался с британскими общественными и политическими деятелями, а также был приглашен королевой Елизаветой II на обед в Букингемский дворец.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#общество #весь мир #елизавета ii #юрий гагарин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров