"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о знакомстве с Юрием Гагариным

Королева приняла участие в онлайн-конференции на тему космоса.

Королева Великобритании Елизавета II рассказала участникам научного форума о личном знакомстве с первым космонавтом Юрием Гагариным, когда тот приезжал в Лондон.

Королева по видеосвязи приняла участие в конференции Sky At Night. Во время эфира британский ученый - космолог, почетный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок рассказала, что родилась 9 марта — в один день с Юрием Гагариным. Именно пример советского космонавта, по словам Адерин-Покок, помог ей определиться с выбором дела жизни.

«Мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» — задала вопрос ученый королеве. «Русским», — тут же ответила Елизавета II, развеселив собравшихся.

Королева вспомнила, что Гагарин не говорил по-английски, а тот факт, что он был первым человеком в космосе, делал его «особенно очаровательным». Она также отметила мужественность Гагарина, потому что страшно быть первопроходцем в космосе, не зная, чем закончится путешествие.

Юрий Гагарин посетил Великобританию в июле 1961 года. Он встречался с британскими общественными и политическими деятелями, а также был приглашен королевой Елизаветой II на обед в Букингемский дворец.