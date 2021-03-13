Зеленский пообещал "не забывать" о Крыме

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что разберется с теми, кто создал условия для утраты Крыма.

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что разберется с теми, кто создал условия для утраты Крыма.

Он заявил, что когда речь идет о "возвращении" полуострова, нужно сначала понять, кто причастен к его потере. По его словам, речь идет не только о 2014 годе, но и об утверждении Харьковских соглашений в 2010-м.

Украина не снимет вопрос Крыма с повестки, заявил Зеленский. По его словам, в стране накануне была утверждена "государственная стратегия деоккупации и реинтеграции".

"Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым", — заявил он.

СНБО на заседании в четверг рассмотрел стратегию "деоккупации Крыма". Секретарь объединения Алексей Данилов сообщил, что в стратегии содержится список того, каким образом Киев будет продвигаться в вопросе "возвращения" Крыма.