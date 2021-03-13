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9:18   13 Марта 2021
Происшествия

СК подтвердил задержание начальника красноярского отдела полиции за взятку

СК подтвердил задержание начальника красноярского отдела полиции за взятку

Информация о получении взятки в размере полмиллиона рублей начальником Центрального районного отделения Красноярска полиции недавно появилась в Telegram-канале "Борус".

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии подтвердил факт задержания, но не раскрыл подробностей дела. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, взятка была предназначена должностному лицу для изменения статьи подозреваемому на более легкую.

Ранее появилась информация о задержании главы Хакасии Валентина Коновалова. Однако руководитель пресс-службы правительства республики Яна Тамаровская опровергла эту информацию.

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#взятка #ск рф #красноярск

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