СК подтвердил задержание начальника красноярского отдела полиции за взятку

Информация о получении взятки в размере полмиллиона рублей начальником Центрального районного отделения Красноярска полиции недавно появилась в Telegram-канале "Борус".

Информация о получении взятки в размере полмиллиона рублей начальником Центрального районного отделения Красноярска полиции недавно появилась в Telegram-канале "Борус".

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии подтвердил факт задержания, но не раскрыл подробностей дела. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, взятка была предназначена должностному лицу для изменения статьи подозреваемому на более легкую.

Ранее появилась информация о задержании главы Хакасии Валентина Коновалова. Однако руководитель пресс-службы правительства республики Яна Тамаровская опровергла эту информацию.