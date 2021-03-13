Госдума РФ отреагировала на призыв МИД Украины "открыть доступ" в Крым
Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об "отказе предоставления полного доступа" в Крым депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек назвал дезинформацией.
Российский парламентарий в интервью RT заявил, что все желающие приехать на полуостров могут сделать это без всяких ограничений. Это касается и туристов, и зарубежных политиков. Однако поездка должна выполняться в соответствии с правилами посещения региона, установленными российским законодательство, подчеркнул Бальбек.
По словам депутата, сделанное ранее заявление главы украинского МИД не соответствует действительности. Он заявил, что никаких препятствий для посещения Крыма мониторинговыми и гуманитарными миссиями нет. Любой может ознакомиться с жизнью на полуострове в составе России, подытожил Бальбек.