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8:49   13 Марта 2021
Политика

Госдума РФ отреагировала на призыв МИД Украины "открыть доступ" в Крым

Госдума РФ отреагировала на призыв МИД Украины "открыть доступ" в Крым

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об "отказе предоставления полного доступа" в Крым депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек назвал дезинформацией.

Российский парламентарий в интервью RT заявил, что все желающие приехать на полуостров могут сделать это без всяких ограничений. Это касается и туристов, и зарубежных политиков. Однако поездка должна выполняться в соответствии с правилами посещения региона, установленными российским законодательство, подчеркнул Бальбек.

По словам депутата, сделанное ранее заявление главы украинского МИД не соответствует действительности. Он заявил, что никаких препятствий для посещения Крыма мониторинговыми и гуманитарными миссиями нет. Любой может ознакомиться с жизнью на полуострове в составе России, подытожил Бальбек.

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