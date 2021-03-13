В эфире шоу "Дайте сказать" политический деятель Александр Хинштейн рассказал, что послужило причиной для введения санкций против соцсети Twitter со стороны Роскомнадзора.

В эфире шоу "Дайте сказать" депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что послужило причиной для введения санкций против соцсети Twitter со стороны Роскомнадзора.

В ходе беседы на YouTube-канале "Дайте сказать" телеведущие поинтересовались у Хинштейна, не являются ли санкции против сервиса коротких сообщений Twitter чересчур жесткими. Он ответил, что нет, поскольку большая часть пользователей не заметит изменений.

"Я сам пользователь Twitter с большим стажем. Это для меня, как для депутата, еще и средство коммуникации. Но я, как автор инициативы, как гражданин РФ, понимаю, что мириться дальше с этим нельзя. Это первый шаг, который вынудит интернет-гиганты соблюдать российские законы", — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что причина замедления трафика Twitter — это не цензура. Это упорное нежелание администрации соцсети удалять противоправные сообщения, на которые им не первый год указывает Роскомнадзор.

Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина отреагировала на распространение детской порнографии в Twitter.