ВОЗ призвала помочь нуждающемуся в финансировании проекту по борьбе с COVID-19

Международная организация ACT-Accelerator, обеспечивающая доступ к диагностическим средствам и лекарствам от COVID-19, нуждается в финансировании в размере 22,1 млрд долларов.

Международная организация ACT-Accelerator, обеспечивающая доступ к диагностическим средствам и лекарствам от COVID-19, нуждается в финансировании в размере 22,1 млрд долларов.

На сегодняшний день на международную программу по борьбе с пандемией выделено 11 миллиардов долларов. Отмечается, что сейчас существует дефицит в размере 22,1 миллиарда долларов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он призвал все страны профинансировать ACT-Accelerator в полном объеме. Глава ВОЗ назвал партнерство двигателем распределения вакцин в Европе.