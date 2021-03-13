8:28 13 Марта 2021Общество
ВОЗ призвала помочь нуждающемуся в финансировании проекту по борьбе с COVID-19
Международная организация ACT-Accelerator, обеспечивающая доступ к диагностическим средствам и лекарствам от COVID-19, нуждается в финансировании в размере 22,1 млрд долларов.
Международная организация ACT-Accelerator, обеспечивающая доступ к диагностическим средствам и лекарствам от COVID-19, нуждается в финансировании в размере 22,1 млрд долларов.
На сегодняшний день на международную программу по борьбе с пандемией выделено 11 миллиардов долларов. Отмечается, что сейчас существует дефицит в размере 22,1 миллиарда долларов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Он призвал все страны профинансировать ACT-Accelerator в полном объеме. Глава ВОЗ назвал партнерство двигателем распределения вакцин в Европе.