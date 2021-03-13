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8:28   13 Марта 2021
Общество

ВОЗ призвала помочь нуждающемуся в финансировании проекту по борьбе с COVID-19

ВОЗ призвала помочь нуждающемуся в финансировании проекту по борьбе с COVID-19

Международная организация ACT-Accelerator, обеспечивающая доступ к диагностическим средствам и лекарствам от COVID-19, нуждается в финансировании в размере 22,1 млрд долларов.

На сегодняшний день на международную программу по борьбе с пандемией выделено 11 миллиардов долларов. Отмечается, что сейчас существует дефицит в размере 22,1 миллиарда долларов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он призвал все страны профинансировать ACT-Accelerator в полном объеме. Глава ВОЗ назвал партнерство двигателем распределения вакцин в Европе.

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#воз #пандемия #коронавирус

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