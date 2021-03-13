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8:06   13 Марта 2021
Спорт

Спортивный арбитражный суд запретил России использовать вместо гимна "Катюшу"

Спортивный арбитражный суд запретил России использовать вместо гимна "Катюшу"

Российские спортсмены не смогут использовать песню "Катюша" вместо гимна страны на Олимпийских играх. Такое решение было принято членами спортивного арбитражного суда (CAS).

На днях комиссией спортсменов Олимпийского комитета России была подана заявка на получение разрешения использовать советскую песню. Однако эта просьба была отклонена CAS. В организации уточнили, что введенный ранее запрет распространяется на все песни, которые могут быть связаны с Россией.

Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года вынес запрет спортсменам из России выступать на чемпионатах мира и олимпиадах под национальным флагом и гимном. Такое решение было принято сроком на два года.

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#cas #катюша #гимн

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