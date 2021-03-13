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7:50   13 Марта 2021
Общество

Россиянам рассказали, когда возникает клеточный иммунитет от коронавируса

Россиянам рассказали, когда возникает клеточный иммунитет от коронавируса

Антитела и клеточный иммунитет могут возникать в различных случаях при заболевании инфекциями. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

При заболевании туберкулезом, лишаем и заражении бактериями зачастую возникает клеточный иммунитет. При других болезнях появляется защита антител. Об этом информирует газета "Комсомольская правда".

Вакцины также различаются по особенностям вызываемого иммунитета. В случае с COVID-19 не существует определенного ответа, так как эта тема еще изучается учеными. Он не исключил, что численный показатель антител может оказаться важным в борьбе с коронавирусом.

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#пандемия #коронавирус #антитела

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