7:50 13 Марта 2021Общество
Россиянам рассказали, когда возникает клеточный иммунитет от коронавируса
Антитела и клеточный иммунитет могут возникать в различных случаях при заболевании инфекциями. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.
Антитела и клеточный иммунитет могут возникать в различных случаях при заболевании инфекциями. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.
При заболевании туберкулезом, лишаем и заражении бактериями зачастую возникает клеточный иммунитет. При других болезнях появляется защита антител. Об этом информирует газета "Комсомольская правда".
Вакцины также различаются по особенностям вызываемого иммунитета. В случае с COVID-19 не существует определенного ответа, так как эта тема еще изучается учеными. Он не исключил, что численный показатель антител может оказаться важным в борьбе с коронавирусом.