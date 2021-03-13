Санкции Запада против России истощены — украинский дипломат

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Украины на Россию.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Украины на Россию.

Бывший дипломат заявил в эфире телеканала "Апостроф", что возможности санкционной политики и давления уже дошли до своего истощения. Чалый уверен, что Запад и Украина в дальнейшем вряд ли смогут найти какие-то инструменты, которые помогут только за счет давления "принудить Россию к миру".

Он заявил, что Москва может изменить свою позицию по урегулированию ситуации в Донбассе только в случае, если будет предложен "новый концептуальный подход". Он должен быть связан с формированием системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта. По мнению Чалого, именно тогда Киев сможет "адаптировать Минские соглашения".