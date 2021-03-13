Эксперты "Атлантический совета" при НАТО разошлись в позициях по России

Эксперты аналитического центра "Атлантический совет" (признан нежелательным в РФ) при НАТО начали большой спор из-за статьи, посвященной России.

Эксперты аналитического центра "Атлантический совет" (признан нежелательным в РФ) при НАТО начали большой спор из-за статьи, посвященной России.

Аналитики центра опубликовали материал, в котором заявили, что США следует не уделять много сил теме защите прав в отношениях с Россией. По мнению авторов, демократические процессы в РФ необязательно приведут к положительным результатам для США. Об этом информирует издание Politico.

После публикации другие эксперты выступили с заявлением о несогласии с выводами статьи. Отмечается, что указанные в материале проблемы прав человека и национальных интересов рассматривались на ложном предположении об их не зависимости друг от друга.