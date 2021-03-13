Politico: Джо Байден оказался "между молотом и наковальней" из-за "СП—2"

Новая администрация США под руководством Джо Байдена оказалась в сложной дипломатической ситуации из-за строительства газопровода "Северный поток — 2".

Новая администрация США под руководством Джо Байдена оказалась в сложной дипломатической ситуации из-за строительства газопровода "Северный поток — 2".

Есть два варианта, которые одновременно привлекательны для США. Первый — прекращение строительства, которое Байден продолжает считать "плохой сделкой" для Европы. Второй — налаживание отношений с Германией, которая продолжает выступать за завершение проекта, информирует Politico, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

"Мы оказались между молотом и наковальней", — сообщил собеседник издания.

Недавно руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс рассказал, в каком случае США введут очередные санкции против газопровода. По его словам, для этого необходимо в течение трех месяцев выявить ранее неизвестные юридические лица, способствующие строительству.